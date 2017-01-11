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11.01.17 / 12:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Макаров назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ провокаторами и поджигателями

«Это выполнение федерального закона, а не только пожелание верующих»

Исаакиевский соборПротивники передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) — провокаторы и поджигатели. Такое заявление в среду сделал спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Что касается передачи Исаакиевского собора РПЦ: во-первых, это выполнение федерального закона, а не только пожелание верующих. Во-вторых, он будет открыт для всех конфессий. И третье, хочу сказать, что всяческие призывы не выполнять закон расцениваются как подстрекательство, а те, кто призывают не выполнять закон, это провокаторы и поджигатели», — сказал он.

Напомним, Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать ей в пользование Исаакиевский собор в 2015 году. Правительство города тогда отказало в просьбе. В апреле прошлого года митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил о передаче Исаакиевского собора РПЦ у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что собор передадут РПЦ.

По материалам: ria.ru
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