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11.01.17 / 06:08 Новости / Политика / Россия и мир

Обама: Россия и Китай не сравнятся с США по степени влиятельности

Если граждане страны не отступятся от принципов

Обама фото с сайта golos-ameriki.ruРоссия и Китай не смогут сравниться с Соединенными Штатами, если американцы не отступятся от своих национальных ценностей. Об этом заявил в среду президент США Барак Обама.

«Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей», — сказал Обама. Он призвал американцев оставаться бдительными и не бояться угроз извне.

Политик признал, что Исламское государство (ИГ, запрещено в РФ) продолжит свои попытки убивать. «Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы», — считает Обама.

Напомним, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В этот день истекут полномочия Обамы. В минувший четверг политик выразил уверенность в том, что ему и его администрации удалось заложить «новый фундамент» для развития Соединенных Штатов.

 

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