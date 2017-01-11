Комитет Госдумы поддержал законопроект об онлайн-кинотеатрах Закон не ограничит социальные сети и YouTube

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект об ограничениях для онлайн-кинотеатров. Заседание комитета прошло в среду.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин отметил, что закон не причинит вреда инвесторам, ответственно работающим на рынке. Он также уточнил, что закон не ограничит работу социальных сетей и YouTube.

Глава думского комитета Леонид Левин сообщил, что ко второму чтению законопроекта будет создана рабочая группа. Группа займется дальнейшей доработкой проекта.

Законопроект предлагает запретить иностранным гражданам владеть более 20% сервисов, ежедневная аудитория которых превышает отметку в 100 тыс. пользователей в течение месяца. Если закон примут, он вступит в силу в марте этого года.