Пассажиропоток СЖД в новогодние праздники составил почти 350 тыс. человек Наиболее востребованными у пассажиров были направления на Москву и Петербург

В период с 23 декабря по 8 января с Северной железной дороги отправлено более 347,8 тыс. пассажиров. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СЖД.

Этот показатель на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой пассажиропоток был внутри Северной железной дороги и составил 142,3 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными у пассажиров также стали направления на Москву Петербург. Так, на Московскую железную дорогу было отправлено около 117,5 тыс. пассажиров, на Октябрьскую – более 61,7 тыс. пассажиров.

Добавим, на время новогодних праздников на Северной железной дороге назначили 50 дополнительных поездов. Это на шесть поездов больше, чем годом ранее.

Отметим, также в новогодние праздники, за период с 28 декабря по 8 января, пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 6,3%. За отчетный период «Аэроэкспресс» перевез порядка 334 тыс. человек.