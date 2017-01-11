Правкомиссия согласовала покупку 10% акций «Сибур Холдинга» «дочкой» фонда «Шелкового пути» Рамочное соглашение подписали еще в ноябре

Правительственная комиссия по контролю над иностранными инвестициями в Россию согласовала сделку по покупке 10% акций «Сибур Холдинга» дочерней компанией фонда «Шелкового пути». Об этом в среду сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ранее о сделке сообщали источники ТАСС. Еще одним покупателем в сделке назвали тогда China Development Bank.

Также о сделке рассказывал один из держателей акций Леонид Михельсон. Он владеет 43% акций. Фонд «Шелковый путь» — не единственный китайский инвестор в «Сибуре». Порядка 10% акций находятся у компании Sinopec. Рамочное соглашение с фондом «Шелкового пути» подписано еще в ноябре 2016 года.