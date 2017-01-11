США никогда не признают Крым российским в случае возражений Украины — Тиллерсон И только в этом случае

Администрация избранного президента США Дональда Трампа никогда не признает, что полуостров Крым принадлежит России, если Украина не снимет свои возражения. Об этом в среду заявил Рекс Тиллерсон, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

США согласятся с позицией России только в том случае, если фактическое вхождение Крыма в состав России признает украинский народ. Напомним, ранее однажды Дональд Трамп сказал, что США могут признать Крым российским в случае его избрания.

«Россия опасна, но предсказуема», — заявил ранее в среду Тиллерсон. Также он сказал, что считает санкции важным инструментом внешней политики США.

Ранее Тиллерсон возглавлял нефтяную корпорацию ExxonMobil. При этом СМИ называют Тиллерсона «симпатизирующим» России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в феврале 2014 года. Тогда «за» выход из состава Украины проголосовали 96% жителей полуострова. Однако большинство стран мира не признают этот референдум.