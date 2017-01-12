Сенат США проголосовал за отмену Obamacare Половина сенаторов высказались «за»

Американский сенат проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы Obamacare. Об этом в четверг сообщает Reuters.

«За» высказался 51 сенатор, 48 проголосовали «против». После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене реформы.

Добавим, закон приняли в 2010 году. Республиканская партия выступала с критикой программы и несколько раз голосовала за отму закона. Трамп назвал Obamacare «неудачным детищем демократов».