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12.01.17 / 10:26 Новости / Политика / Россия и мир

Сенат США проголосовал за отмену Obamacare

Половина сенаторов высказались «за»

Фото АБН

Фото АБН

Американский сенат проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы Obamacare. Об этом в четверг сообщает Reuters.

«За» высказался 51 сенатор, 48 проголосовали «против». После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене реформы.

Добавим, закон приняли в 2010 году. Республиканская партия выступала с критикой программы и несколько раз голосовала за отму закона. Трамп назвал Obamacare «неудачным детищем демократов».

По материалам: reuters.com
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