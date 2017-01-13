Губернатор одобрил идею празднования в Петербурге Дня спецназа ЗакС обсудит это 18 января

Губернатор Георгий Полтавченко одобрил идею празднования в Петербурге Дня спецназа. Об этом в пятницу рассказал на заседании парламентского комитета по законодательству депутат от «Единой России» Денис Четырбок, передает корреспондент АБН.

Ранее «единороссы» Денис Четырбок и Алексей Цивилев предложили включить в перечень петербургских праздников День частей и соединений специального назначения. В Смольном эту идею поддержали. ЗакС обсудит праздник на заседании 18 января.

«Инициатива родилась в связи с обращениями граждан. На федеральном уровне праздник учрежден, но никаких мероприятий в городе нет», — пояснил Четырбок.

Напомним, День частей и соединений специального назначения появился в России 31 мая 2006 года. Его отмечают 24 октября. В этот день в 1950 году министр Вооруженных сил СССР и военный министр СССР, маршал Советского Союза А. М. Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в тылу вероятного противника.