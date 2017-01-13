На сцене Концертного зала Мариинки исполнят оперу «Искатели жемчуга» Билеты по 800 рублей

На сцене Концертного зала Мариинского театра солисты оперной труппы и Академии молодых оперных певцов впервые исполнят оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Об этом в театре рассказали в пятницу.

Премьера пройдет 13 января. Этот вечер откроет абонемент «Французские романтики».

В главных партиях выступят Дмитрий Воропаев (Надир), Ярослав Петряник (Зурга), Ольга Пудова (Лейла), Павел Шмулевич (Нурабад). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Михаил Синькевич.

Премьера оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе состоялась в 1863 году в Париже. Среди недавних премьер оперы – спектакли в Метрополитен-опере, Английской национальной опере, Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, Московском театре Новая опера им. Е.В. Колобова и Государственном камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера».

В абонементе «Французские романтики» также будут представлены оперы «Золушка» Жюля Массне (11 февраля) и «Король города Ис» Эдуара Лало (13 мая). Отметим, абонементов в настоящий момент уже нет в продаже. Билет на «Искателей жемчуга» для граждан РФ стоит 800 рублей.