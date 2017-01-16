В «НТМ-холдинге» в Ярославской области прошли обыски Следственные мероприятия могут быть не связаны с деятельностью компании

В здании «НТМ-Холдинга» в Ярославской области прошли обыски. Об этом сообщают в понедельник «Ярновости» со ссылкой на осведомленные источники.

Обыски, по их словам, могут быть не связаны с деятельностью «НТА-Холдинга». Сотрудников правоохранительных органов могли интересовать документы фирмы, ранее арендовавшей офис в здании.

Напомним, в пятницу Сотрудники ФСБ провели обыск в администрации Сосновского района Челябинской области. По данным «Ura.ru», обыск мог быть связан с выделением земли под строительство поселка «Лесной остров».