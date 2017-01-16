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16.01.17 / 11:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Жилищная инспекция Петербурга в 2016 году выписала штрафы на 1,3 млн рублей

По 99 постановлениям

Жилищная инспекция Петербурга

Фото АБН

Жилищная инспекция Петербурга в 2016 году по результатам проверок по вопросам соблюдения требований энергетической эффективности и энергосбережения выписала постановления на сумму 1,3 млн рублей. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Инспекция в прошлом году рассмотрела 113 дел об административных правонарушениях. По их результатам к административной ответственности привлекли юридических и должностных лиц по 99 постановлениям.

Отметим, за 2015 год жилищная инспекция Петербурга рассмотрела более 5,1 тыс. дел. За это время ведомство выписало административных штрафов на более чем 105 млн рублей.

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