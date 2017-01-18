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18.01.17 / 12:11 Новости / Россия и мир / Спорт

Олунга может перейти в ЦСКА зимой – Источник

За 3 млн евро

цска олунгаФорвард шведского «Юргордена» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА в это межсезонье. Об этом АБН сообщил источник, близкий к работе селекционеров московского клуба.

По информации источника, переход кенийского нападающего скауты армейцев оценивают в 3 млн евро. Интерес москвичей к форварду подтвердил и спортивный директор шведской команды Боссе Андерссон.

Отметим, в феврале прошлого года Майкл Олунга записал видеообращение к главному тренеру лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру с просьбой приобрести его в команду. Через два дня после опубликования видео футболиста приобрел «Юргорден». В чемпионате Швеции кениец сыграл в 27 матчах и отметился 12 голами. По итогам сезона команда Олунги заняла седьмое место в турнирной таблице.

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