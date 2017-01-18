Экс-вице-губернатора Петербурга перевели в другую камеру С удобствами

Бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна перевели в другую камеру. Об этом во вторник сообщил его адвокат Юрий Новолодский.

По его словам, теперь экс-чиновника содержат в двухместной камере с горячей водой. Защитник полагает, что это произошло под давлением общественности. Тем не менее, добавил Новолодский, у помещения есть недостатки. Камера расположена рядом с лязгающей дверью, которая шумит круглые сутки.

В понедельник адвокат Оганесяна заявил о недопустимых условиях его содержания. Так, в камере не было горячей воды. Кроме того, защита указала на возможное давление на обвиняемого. Ему якобы не оказывают своевременно необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Оганесяна обвинили в хищениях государственных денег при строительстве стадиона на Крестовском острове. Сам-экс-чиновник своей вины не признает. Добавим, Оганесян работал вице-губернатором с 2013 по 2015 год. За это время готовность стадиона выросла с 35% до 85%.