Дискуссия об Исаакиевском соборе в ЗакСе Петербурга перешла в потасовку Потому что оппозиции не дали внести поправки

Дискуссия о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ завершилась потасовкой между депутатами. Столкновение произошло между оппозиционерами и членами «Единой России» в ходе заседания в среду, передает корреспондент АБН.

Инцидент произошел после того, как «Единая Россия» не дала оппозиции внести поправки в обращение парламента к министру культуры Владимиру Мединскому по поводу собора. «Яблочники» просили на это день, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что докладчик по вопросу он, и что поправки он брать не будет. Тогда депутат от «Яблока» Михаил Амосов и его оппозиционные коллеги стали выкрикивать свои аргументы с места. В итоге Макаров скомандовал «всем присесть», когда потасовка чуть не перешла со словесной в рукопашную.

«В ходе состоявшейся только что дискуссии Вячеслав Макаров говорил, что нужно следовать ФЗ и передать Исаакиевский собор РПЦ. Но также нужно соблюдать те нормы, которые установлены в ЗакСе. И если есть право на поправки у депутатов, то все фракции, а не одна или две, должны иметь право на них. Мне очень жаль, что с одной стороны „Единая Россия“ ратует за соблюдение правил, а с другой их игнорирует. Мы выражаем протест в связи с этим», — выступил позже на заседании Михаил Амосов.

Напомним, ранее ЗакС принял решение обратиться к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ. Это обращение подготовили депутаты «Единой России» и ЛДПР. Документ внесли утром 18 января незадолго до заседания. Обращение оппозиции к Георгию Полтавченко о судьбе Исаакиевскогос собора ЗакС не принял.