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18.01.17 / 13:38 Новости / Россия и мир

Соцсеть «Одноклассники» примет участие в «Киберпонедельнике»

Пользователи соцсети получат доступ к предпродаже за пять часов до официального старта акции

ОдноклассникиСоциальная сеть «Одноклассники» примет участие в акции «Киберпонедельник». Об этом сообщили в соцсети в среду.

«Одноклассники» примут участие в акции впервые. Пользователи социальной сети получат эксклюзивный доступ к предпродаже, которая начнется за пять часов до официального старта распродажи.

«Киберпонедельник» пройдет в России в шестой раз. Онлайн-акция состоится 30 января. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых Связной, Ozon.ru, Эльдорадо, Детский Мир, Lamoda, Media Markt, DNS, KupiVip, Максидом, Адамас, Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu.

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