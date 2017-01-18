Соцсеть «Одноклассники» примет участие в «Киберпонедельнике» Пользователи соцсети получат доступ к предпродаже за пять часов до официального старта акции

Социальная сеть «Одноклассники» примет участие в акции «Киберпонедельник». Об этом сообщили в соцсети в среду.

«Одноклассники» примут участие в акции впервые. Пользователи социальной сети получат эксклюзивный доступ к предпродаже, которая начнется за пять часов до официального старта распродажи.

«Киберпонедельник» пройдет в России в шестой раз. Онлайн-акция состоится 30 января. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых Связной, Ozon.ru, Эльдорадо, Детский Мир, Lamoda, Media Markt, DNS, KupiVip, Максидом, Адамас, Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu.