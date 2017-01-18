Петербургский суд прекратил дело в отношении преподавателя йоги по «закону Яровой» Не нашли нарушений закона

Мировой суд Петербурга прекратил дело в отношении преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого обвинили в незаконном миссионерстве. Заседание прошло в среду.

Дело прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения. Угай вину не признавал и заявлял, что не занимался миссионерством. По его словам, он на волонтерских началах участвовал в фестивале о йоге и читал лекцию по индийской философии.

Напомним, Угая подозревали в то, что он пытался обратить в кришнаизм посетителей фестиваля «Ведалайф». Мероприятие проходило в лофт-проекте «Этажи» в октябре прошлого года. Отметим, определение миссионерской деятельности определяется в так называемом «пакете Яровой».