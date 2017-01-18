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18.01.17 / 18:19 Новости / Россия и мир

Петербургский суд прекратил дело в отношении преподавателя йоги по «закону Яровой»

Не нашли нарушений закона

дмитрий угай

Фото: 122plus.ru

Мировой суд Петербурга прекратил дело в отношении преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого обвинили в незаконном миссионерстве. Заседание прошло в среду.

Дело прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения. Угай вину не признавал и заявлял, что не занимался миссионерством. По его словам, он на волонтерских началах участвовал в фестивале о йоге и читал лекцию по индийской философии.

Напомним, Угая подозревали в то, что он пытался обратить в кришнаизм посетителей фестиваля «Ведалайф». Мероприятие проходило в лофт-проекте «Этажи» в октябре прошлого года. Отметим, определение миссионерской деятельности определяется в так называемом «пакете Яровой».

По материалам: interfax.ru
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