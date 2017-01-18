«Роснефть» договорилась о продаже инвесторам 12% в итальянском НПЗ Saras По 1,53 евро за акцию

Косвенное дочернее общество «Роснефти» Rosneft JV Projects S.A договорилось о продаже институциональным инвесторам 12% компании Saras S.p.A. Более 114 млн акций будут проданы по 1,53 евро, сообщили в компании.

«Роснефть» уточнила, что после реализации остаточного пакета акций она выходит из капитала итальянской компании НПЗ Saras. Российская нефтяная компания уточнила, что с 2013 до 2017 года инвестировала в акции Sas S.p.A более 80 млн евро.

Напомним, «Роснефть» и Saras договорились о сотрудничестве в 2013 году. Планировалось, что их совместные поставки нефти и нефтепродуктов начнутся в 2014 году. Но «Роснефть» попала под западные санкции. В апреле 2015 года компания сообщила об отказе от совместного предприятия.