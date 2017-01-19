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19.01.17 / 14:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Раноккья может перейти в «Зенит» до конца зимы – источник

Клуб укрепляет оборонительную линию

Зенит Раноккья

Фото: afisha.ngs24.ru

Футболист миланского «Интера» Андреа Раноккья может перейти в «Зенит» до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом АБН сообщил источник, близкий к работе селекционеров петербургского клуба.

По информации источника, тренерский штаб намерен приобрести 28-летнего итальянца для укрепления обороны команды. Футболиста оценивают в 5 млн евро, но сумма трансфера может быть меньше, так как спортсмен не получает достаточно игровой практики. В приобретении защитника также заинтересованы представители «Спартака».

Отметим, в «Интере» Раноккья играет с начала 2011 года. Сумма его перехода из «Дженоа» составила около 12 млн евро. В миланском клубе Андреа выиграл Кубок Италии в свой первый сезон в команде. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии футболист принял участие всего в пяти матчах.

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