Власти Татарстана предложили считать уплаченными налоги и взносы в проблемных банках Судьбу денег поручат решать комиссии

Правительство Татарстана договорилось с региональными управлениями налоговой службы и пенсионных фондов о том, чтобы считать уплаченными налоги и взносы, которые зависли в проблемных банках. Об этом пишет в четверг «Коммерсант» со ссылкой на на уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова.

По словам Нагуманова, предприниматели должны будут обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о зачислении платежей. После этого случай изучит специальная комиссия, «которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком».

Согласно российскому законодательству, налог или взнос во внебюджетный фонд считается уплаченным с момента предъявления в банк платежного поручения. Еще одним необходимым условием является наличие необходимого количества средств на расчетном счете плательщика.

В 2001 году в Конституционном суде поднимали вопрос о добросовестности налогоплательщика, который знал или мог знать о проблемах банка, но проводил через него платежи. В 2014 году в таких случаях налоговые органы начали приглашать предпринимателей на специальные комиссии. Как отмечает издание, на уровне целого региона подобный вопрос поднимают впервые. Сообщается, что речь идет о клиентах Татфондбанка и Интехбанка.

Напомним, в начале января издание сообщало, что вкладчики Татфондбанка потеряли около 4 млрд рублей. После того, как вкладчики соглашались перевести деньги на другой счет под более высокий процент, они автоматически становились клиентами инвесткомпании «ТФБ-Финанс». Позже они узнали, что их средства потрачены на покупку облигаций Татфондбанка.