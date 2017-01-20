Госдума намерена не вводить плату за парковку во дворах Закон предусматривает дополнительные нормы

Госдума намерена не вводить плату за парковку во дворах. Об этом сообщил первый зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в пятницу.

Закон «Об организации дорожного движения в РФ» согласован Госдумой прошлой осенью. После его утверждения во дворовых территориях запретят платные парковочные места. Кроме того, в документе говорится о правилах создания парковок в городах, сформированы обязательства к парковкам общего пользования и требования к платным парковкам.

Отметим, позицию по принятию этого законопроекта поддерживают члены рабочей группы, в которую входят как Ефимов, так и другие представители думских фракций и министерств. Многие депутаты заявили, что его утверждение фактически откроет путь к введению платного въезда в центр городов. Но дали обещание добиться исключения таких норм.