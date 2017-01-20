Госдума намерена не вводить плату за парковку во дворах. Об этом сообщил первый зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в пятницу.
Закон «Об организации дорожного движения в РФ» согласован Госдумой прошлой осенью. После его утверждения во дворовых территориях запретят платные парковочные места. Кроме того, в документе говорится о правилах создания парковок в городах, сформированы обязательства к парковкам общего пользования и требования к платным парковкам.
Отметим, позицию по принятию этого законопроекта поддерживают члены рабочей группы, в которую входят как Ефимов, так и другие представители думских фракций и министерств. Многие депутаты заявили, что его утверждение фактически откроет путь к введению платного въезда в центр городов. Но дали обещание добиться исключения таких норм.