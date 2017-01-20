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20.01.17 / 09:14 Новости / Общество / Россия и мир

Госдума намерена не вводить плату за парковку во дворах

Закон предусматривает дополнительные нормы

фото с сайта smartnews.ru

фото с сайта smartnews.ru

Госдума намерена не вводить плату за парковку во дворах. Об этом сообщил первый зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в пятницу.

Закон «Об организации дорожного движения в РФ» согласован Госдумой прошлой осенью. После его утверждения во дворовых территориях запретят платные парковочные места. Кроме того, в документе говорится о правилах создания парковок в городах, сформированы обязательства к парковкам общего пользования и требования к платным парковкам.

Отметим, позицию по принятию этого законопроекта поддерживают члены рабочей группы, в которую входят как Ефимов, так и другие представители думских фракций и министерств. Многие депутаты заявили, что его утверждение фактически откроет путь к введению платного въезда в центр городов. Но дали обещание добиться исключения таких норм.

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