Raven Russia заключила соглашение с NHC на 4,9 млрд рублей По покупке складских и офисных помещений

Совет компании Raven Russia заключил соглашение с Nothern Horizon Capital на 4,9 млрд рублей. Об этом в Raven Russia сообщили накануне.

Объекты, которые намерена купить Raven Russia, находятся в Петербурге. Это логистический парк Gorigo на 87 тыс. кв. м, бизнес-центр Primium на 11 тыс. кв. м и бизнес-центр Kellerman на 22 тыс. кв. м. Порядка 98% территории уже сданы в аренду.

Срок соглашения – до конца февраля 2017 года. Оно вступит в силу в случае «выполнения определенных договоренностей условного депонирования», сказали в Raven Russia.

Raven Russia развивает складские комплексы в России. Компанию в 2005 году создали британцы Антон Билтон и Глин Хирш. Активы оценивают в 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости – в Петербурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Продавец, компания NHC, распродает последние активы в России. Эта фирма – результат слияния датской BPT Asset Management и финской Evli Property Investments.