Россия не отведет «Искандеры» из Калининграда — Песков «Это очень сложный вопрос»

Россия не будет выводить ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда до тех пор, пока существует европейская ракетная система, нацеленная против РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью BBC, опубликованном в субботу.

«Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — сказал Песков.

Отметим, «Искандер» предназначен для того, чтобы уничтожать ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самолеты и вертолеты на аэродромах и другие цели. Дальность действия достигает 500 км.

В прошлом году Минобороны России заявило о передислокации «Искандеров» в Калининградскую область. После этого представители балтийских стран заявили, что это может обострить российско-европейские отношения.