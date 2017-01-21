Все новости

21.01.17 / 12:19 Новости / Россия и мир

Россия не отведет «Искандеры» из Калининграда — Песков

«Это очень сложный вопрос»

Искандеры песковРоссия не будет выводить ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда до тех пор, пока существует европейская ракетная система, нацеленная против РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью BBC, опубликованном в субботу.

«Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — сказал Песков.

Отметим, «Искандер» предназначен для того, чтобы уничтожать ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самолеты и вертолеты на аэродромах и другие цели. Дальность действия достигает 500 км.

В прошлом году Минобороны России заявило о передислокации «Искандеров» в Калининградскую область. После этого представители балтийских стран заявили, что это может обострить российско-европейские отношения.

По материалам: bbc.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016