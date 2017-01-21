Парламент Бельгии решил не лишать депутатов бесплатного вина и пива Вопреки рекомендации специальной комиссии

Парламент Бельгии принял решение не лишать депутатов бесплатного вина и пива, которое они могут употреблять в ходе работы в ассамблее. Об этом стало известно накануне.

Бельгийские депутаты могут употреблять алкоголь в здании парламента с 1990 года. Это сделали для того, чтобы они не ходили во время работы в бары.

Председатель ассамблеи поручил рассмотреть возможность отмены такой возможности после инцидента, который произошел между двумя выпившими депутатами. В результате специальная комиссия рекомендовала запретить употребление бесплатного спиртного в парламенте. Однако лидеры партий отвергли это предложение.

Отметим, ранее в Бельгии проводили исследование алкоголизма среди местного населения. Оказалось, что им страдает каждый десятый бельгиец.

Исследование проходило в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ним норма алкоголя в неделю составляет 21 бокал пива или вина и 14 бокалов – для женщин.