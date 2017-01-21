Все новости

21.01.17 / 11:46 Новости / Россия и мир

Парламент Бельгии решил не лишать депутатов бесплатного вина и пива

Вопреки рекомендации специальной комиссии

парламент бельгииПарламент Бельгии принял решение не лишать депутатов бесплатного вина и пива, которое они могут употреблять в ходе работы в ассамблее. Об этом стало известно накануне.

Бельгийские депутаты могут употреблять алкоголь в здании парламента с 1990 года. Это сделали для того, чтобы они не ходили во время работы в бары.

Председатель ассамблеи поручил рассмотреть возможность отмены такой возможности после инцидента, который произошел между двумя выпившими депутатами. В результате специальная комиссия рекомендовала запретить употребление бесплатного спиртного в парламенте. Однако лидеры партий отвергли это предложение.

Отметим, ранее в Бельгии проводили исследование алкоголизма среди местного населения. Оказалось, что им страдает каждый десятый бельгиец.

Исследование проходило в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ним норма алкоголя в неделю составляет 21 бокал пива или вина и 14 бокалов – для женщин.

По материалам: euobserver.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016