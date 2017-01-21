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21.01.17 / 03:24 Новости / Политика / Россия и мир

В Монреале сожгли флаг США

Митингующие выступили против политики президента США Дональда Трампа

трампВ Монреале участники акции протеста сожгли флаг США. Об этом сообщил телеканал CTV в субботу.

 
Демонстранты выразили несогласие с «сексистской, антимиграционной, исламофобской и ксенофобской политикой новоизбранного президента США Трампа». В шествии приняли участие примерно 200 человек. Протестующие прошли по улицам города до генерального консульства США. Именно там сожгли американский флаг и картонную фигуру Трампа. Для пресечения деятельности митингующих на улицы Квебека вышли несколько десятков полицейских, перегородив им путь к воротам диппредставительства. Данных об арестах нет.

 
Напомним, 20 января Дональд Трамп официально принес присягу и стал 45-м президентом США. Накануне церемонии инаугурации Трампа на улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек на акцию против новоизбранного президента США. Среди участников митинга находились известные актеры и режиссеры.

По материалам: ctv.ca
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