В Монреале сожгли флаг США Митингующие выступили против политики президента США Дональда Трампа

В Монреале участники акции протеста сожгли флаг США. Об этом сообщил телеканал CTV в субботу.



Демонстранты выразили несогласие с «сексистской, антимиграционной, исламофобской и ксенофобской политикой новоизбранного президента США Трампа». В шествии приняли участие примерно 200 человек. Протестующие прошли по улицам города до генерального консульства США. Именно там сожгли американский флаг и картонную фигуру Трампа. Для пресечения деятельности митингующих на улицы Квебека вышли несколько десятков полицейских, перегородив им путь к воротам диппредставительства. Данных об арестах нет.



Напомним, 20 января Дональд Трамп официально принес присягу и стал 45-м президентом США. Накануне церемонии инаугурации Трампа на улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек на акцию против новоизбранного президента США. Среди участников митинга находились известные актеры и режиссеры.