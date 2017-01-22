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22.01.17 / 17:12 Новости / Общество / Россия и мир

Трамп прокомментировал протесты после своей инаугурации

«Знаменитости усугубляют ситуацию»

Трамп протестыПрезидент США Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты после своей инаугурации. В воскресенье он опубликовал соответствующее сообщение в Twitter.

«Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию», — написал Трамп.

Отметим, инаугурация Трампа состоялась в пятницу. После этого в Вашингтоне начались массовые митинги. Задержанным грозят, по данным СМИ, длительные тюремные сроки. суды над протестующими начнутся в феврале. Митинги прошли и в других американских городах.

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