Трамп прокомментировал протесты после своей инаугурации «Знаменитости усугубляют ситуацию»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты после своей инаугурации. В воскресенье он опубликовал соответствующее сообщение в Twitter.

«Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию», — написал Трамп.

Отметим, инаугурация Трампа состоялась в пятницу. После этого в Вашингтоне начались массовые митинги. Задержанным грозят, по данным СМИ, длительные тюремные сроки. суды над протестующими начнутся в феврале. Митинги прошли и в других американских городах.