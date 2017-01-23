Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» На три месяца

Российский Центральный Банк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет». Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

Мораторий ввели на три месяца. В ЦБ подчеркнули, что такое решение не отменяет обязанность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по выплате страхового возмещения по вкладам.

Отметим, предыдущий мораторий на удовлетворение требований кредиторов ЦБ ввел 21 октября 2016 года. Кроме этого, регулятор ввел в банке временную администрацию.

Добавим, по данным на 1 января, «дыра» в капитале «Пересвета» превышала 45 млрд рублей. Основной акционер банка – Русская православная церковь.