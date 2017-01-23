На подготовку изменений в проект планировки промзоны «Каменка» потратят 15,4 млн рублей Работы должны выполнить к сентябрю

На подготовку изменений в проект планировки с проектом межевания территории промзоны «Каменка» потратят 15,4 млн рублей. Предложение на такую сумму победило накануне в аукционе комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга.

Аукцион выиграло ООО «Центр реконструкции и развития промышленных территорий». Организация была зарегистрирована в 2009 году. За это время, по данным «Картотеки.Ру», ЦРРПТ успел исполнить семь госзаказов на общую сумму около 18 млн рублей. Гендиректор компании – Дмитрий Лаврухин, учредители – Елизавета Орлова и Павел Балуков. Последний, согласно информации из открытых источников, в 2014 году баллотировался от «Единой России» в депутаты МО №21. Работы по госконтракту ЦРРПТ должен выполнить в два этапа до 29 августа 2017 года.

Напомним, в 2010 году в «Каменке» открыли участок третьей очереди Западного скоростного диаметра. Он соединил Горское шоссе и Кольцевую автодорогу. Основными инвесторами «Каменки» являются автопроизводители Nissan и Hyundai.