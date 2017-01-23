В Samsung назвали официальную причину взрывов Galaxy Note 7 Для ее выяснения обследовали более 200 тыс. устройств

Samsung назвала официальную причину самопроизвольных возгораний Galaxy Note 7. Видеозапись пресс-конференции была опубликована на сайте компании в понедельник.

Эксперты пришли к выводу, что смартфоны загорались из-за особенностей конструкции аккумуляторов и недочетов в процессе сборке. Для того, чтобы выяснить это, они обследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов.

Кроме того, были проверены аппаратная и программная составляющая Galaxy Note 7, сборка и доставка товара в магазины. Компания принесла извинения клиентам и поставщикам и пообещала сделать все, чтобы похожие ситуации не повторялись.