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23.01.17 / 14:23 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС приостановила заключение контракта на строительство Верховного суда в Петербурге

По жалобе ПСБ «Жилстрой»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила заключение контракта на строительство здания Верховного суда в Петербурге. Об этом сообщил в понедельник генеральной директор ПСБ «Жилстрой» Александр Желиостов.

По его словам, заключение контракта приостановлено из-за жалобы компании. Желиостов указал на то, что «Жилстрой» также претендовал на контракт на строительство, но проиграл конкурс. В компании считают, что конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы. Теперь «Жилстрой» просить признать недействительными протоколы тендера и подвести его итоги заново. Жалобу ПСБ планируется рассмотреть 23 января.

Судебный квартал возведут на участке площадью 10 га. Он освободился после переезда института «Прикладная химия». Здесь планируется построить здание Верховного суда, судебного департамента и жилые корпуса. Кроме того, на участке построят Дворец танцев Бориса Эйфмана. Общая площадь комплекса 225 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что в конкурсе на строительство квартала победу одержала УК «Кредо». Она намерена выполнить работы за 28,94 млрд рублей, при максимальной цене контракта в 29,53 млн рублей.

По материалам: fontanka.ru
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