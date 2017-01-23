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23.01.17 / 13:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

УФАС рассмотрит жалобу на контракт на достройку стадиона на Крестовском 27 января

Речь о закупке у единственного поставщика

зенит арена стоимость

Фото АБН

Петербургское УФАС рассмотрит жалобу на заключение контракта на достройку стадиона на Крестовском острове в Петербурге 27 января. Об этом в понедельник сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В ФБК считают необоснованным заключение контракта с единственным поставщиком — ОАО «Метрострой». Активисты полагают, что у заказчика не было права рассматривать обстоятельства закупки как чрезвычайные.

В конце года Смольный объявил о завершении работ на стадионе на Крестовском острове. В то же время, были заключены дополнительные контракты на сумму более 2 млрд рублей. Завяленная цель работ — обеспечение безопасности и соответствия арены требованиям ФИФА.

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