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24.01.17 / 19:21 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ России сообщил о возможности снижения ставки

Также возможно смягчение денежно-кредитной политики

ЦБ снижение ставкиЦентральный Банк России отмечает восстановление экономики страны, которое открывает возможность для снижения ставок. Об этом во вторник сообщил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.

По словам Дмитриева, ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку, поскольку это может вызвать только кратковременный рост экономики.

«Экономика будет расти быстрее, но она не вырастет выше определенного уровня. Дальше мы опять упремся в потолок», — сказал он.

Дмитриев уточнил, что инфляция достигла рекордно низкого уровня. Представитель ЦБ заключил, что восстановление экономики и низкая инфляция открывают возможности для снижения ставок и постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

По материалам: rbc.ru
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