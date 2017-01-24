Чистая прибыль Verizon снизилась на 26% в 2016 году И превысила $13,6 млрд

Чистая прибыль крупного телекоммуникационного оператора Verizon Communications Inc сократилась на 25,9%по итогам минувшего года. Об этом во вторник сообщили в компании.

Показатель составил $13,6 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $3,21. Операционная выручка превысила $125,9 млрд.

Отметим, Verizon – американская корпорация. Ее основали в 2000 году путем слияния Bell Atlantic Corp. и GTE Corp. Verizon. Она специализируется на оказании фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет.