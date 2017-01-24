Комитет Сената поддержал кандидата Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США За его кандидатуру проголосовали все члены комитета

Комитет Сената поддержал кандидата Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Об этом стало известно во вторник.

Назначение на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона одобрили все 11 членов комитета от Республиканской партии. Против выступили 10 сенаторов-демократов. Но для вступления на пост кандидатуру, выдвинутую президентом Дональдом Трампом, должен поддержать весь Сенат. Но для этого необходимо набрать большинство голосов, а именно 51 из 100. Отметим, у республиканцев там большинство – 52 сенатора.

Напомним, ранее в Сенате состоялись слушания по кандидатурам на должность в администрации Трампа. 11 января выступал Рекс Тиллерсон — глава нефтяной компании ExxonMobil. Тиллерсон не поддержал жесткий подход Трампа к проведению политики в отношении мусульман-мигрантов, а также не стал критиковать договор о Транстихоокеанском соглашении, из которого США вышли.

Известно, Рекс Тиллерсон отвечал за многие проекты в Каспийском регионе и деятельность консорциума «Сахалин-1». Кроме того, занимал руководящие посты в крупных промышленных компаниях. Имеет российский орден Дружбы «за значительный вклад в сохранение и развитие русской культуры за рубежом».