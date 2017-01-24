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24.01.17 / 00:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Forbes: Россия превращается в большой магнит для денег

Россия обогнала крупнейших игроков рынка

Россия - магнит для денегForbes: Россия превращается большой магнит для денег. Об этом издание пишет во вторник.

Данные о движении отечественного капитала опубликовала аналитическая компания Emerging Portfolio Fund Research Global. Компания еженедельно представляет сведения по передвижению международного капитала. Согласно ее данным, в январе 2017 года Россия обогнала некоторые развивающиеся страны по числу портфельных инвестиций. Так, позади оказались Китай, Индия, Бразилия и Мексика.

Как пишет эксперт Forbes Кеннет Рапоза, рост популярности отечественных ценных бумаг у инвесторов обусловлен тем, что Россия одержала первенство в области добычи углеводородов. Помимо этого фактора, мировые игроки рынка надеятся на ближайшую «оттепель» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В настоящее время в России наблюдается стабильный курс рубля и низкая инфляция, что делает Москву наиболее привлекательной для партнеров. Рапоза резюмирует, «если позабыть о политике, станет очевиден прогресс, достигнутый на экономическом фронте. Именно это сделало Россию магнитом для денег в этом месяце».

По материалам: forbes.com
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