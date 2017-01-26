Конгресс США заблокирует выделение денег на стену с Мексикой Границы нужно защищать, но сумма слишком велика

Конгресс США намерен заблокировать выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом в четверг заявил спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан.

Райан сообщил, что конгрессмены считают заявленную стоимость стены - от $8 млрд до $14 млрд — слишком высокой. По его мнению, существуют «другие пути» сократить поток иммигрантов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение «Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля». Политик отвел на подготовку к строительству стены на границе с Мексикой полгода.

Позже мексиканские политики и чиновники призвали президента Пенья Ньето отменить визит в США, который запланирован на 31 января. Они сочли унизительными указы, подписанные Трампом.