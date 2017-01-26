«Почта России» стала корпоративным клиентом «Аэроэкспресса» Билеты для сотрудников «Почты» будут со скидкой 36%

ФГУП «Почта России» стала корпоративным клиентом «Аэроэкспресса». О договоре в четверг рассказали в «Аэроэкспрессе».

Сотрудников «Почты» будут обслуживать по корпоративному тарифу. Каждый билет на «Аэроэкспресс» для работника обойдется «Почте России» на 36% меньше. Среди других корпоративных клиентов «Аэроэкспресса» — авиакомпания «Россия».

Напомним, что корпоративный тариф в «Аэроэкспрессе» создали специально для бизнес-партнеров. Среди преимуществ тарифа — безналичный расчет, открытая дата поездки по всем направлениям перевозчика в течение полугода с момента оформления, упрощенный документооборот, экономия времени сотрудников, а также гибкая система скидок, в рамках которой стоимость билета на «Аэроэкспресс» составит 320 рублей.

Отметим, билет на «Аэроэкспресс» в онлайн-продаже стоит 420 рублей, в кассах – 500 рублей в одну сторону. «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортами Московского авиационного узла («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»). В 2015 году услугами «Аэроэкспресса» воспользовалось 13 млн человек.

Компания работает на российском рынке более десяти лет. За десять лет поезда перевезли более 100 млн человек.