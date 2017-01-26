Трамп намерен требовать у Мексики компенсации затрат на постройку стены

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Мексика компенсирует все расходы на возведение стены на границе между странами. Такое заявление политик сделал в четверг.
«Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме», — сказал Трамп. По его словам, он намерен начать обсуждение этого вопроса с властями Мексики в самое ближайшее время.
Трамп сказал, что пока стену будут строить за счет американских налогоплательщиков. Он не уточнил, какую сумму придется потратить на ее возведение.
Напомним, накануне президент подписал соответствующий указ и отвел шесть месяцев на подготовку к строительству барьера. Позже политики и чиновники в Мексике призвали президента страны Энрике Ньето отменить визит в Вашингтон, который запланирован на 31 января.
В предвыборный период республиканец неоднократно обещал построить на границу стену и уверял, что за нее заплатят мексиканцы. Ньето несколько раз заявлял, что Мексика не намерена этого делать.