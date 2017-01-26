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26.01.17 / 07:22 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп намерен требовать у Мексики компенсации затрат на постройку стены

Возможно, "в сложной форме"

Фото reuters.com

Фото reuters.com

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Мексика компенсирует все расходы на возведение стены на границе между странами. Такое заявление политик сделал в четверг.

«Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме», — сказал Трамп. По его словам, он намерен начать обсуждение этого вопроса с властями Мексики в самое ближайшее время.

Трамп сказал, что пока стену будут строить за счет американских налогоплательщиков. Он не уточнил, какую сумму придется потратить на ее возведение.

Напомним, накануне президент подписал соответствующий указ и отвел шесть месяцев на подготовку к строительству барьера. Позже политики и чиновники в Мексике призвали президента страны Энрике Ньето отменить визит в Вашингтон, который запланирован на 31 января.

В предвыборный период республиканец неоднократно обещал построить на границу стену и уверял, что за нее заплатят мексиканцы. Ньето несколько раз заявлял, что Мексика не намерена этого делать.

По материалам: reuters.com
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