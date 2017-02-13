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13.02.17 / 23:54 Новости / Общество / Россия и мир

Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек

Ударил террорист-смертник.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек. Данные в понедельник передал местный телеканал Geo.tv.

Ранения получили 73 человека. В числе жертв сотрудники полиции.

Трагедия произошла в городе Лахор. Во время многочисленной демонстрации, проходившей рядом с Ассамблеей Пенджаба, в толпе демонстрантов взорвался террорист-смертник.  Мощности взрывчатки хватило, что уничтожить ближайшие автомобили. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Джамаат уль-Ахрар».

Напомним, 27 марта 2016 года в Лахоре произошел теракт. В результате взрыва погибли 72 человека, более сотни получили ранения. Ответственность на себя также взяла «Джамаат уль-Ахрар». Группировка пригрозила премьеру Пакистана войной.

По материалам: geo.tv
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