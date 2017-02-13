Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек Ударил террорист-смертник.

Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек. Данные в понедельник передал местный телеканал Geo.tv.

Ранения получили 73 человека. В числе жертв сотрудники полиции.

Трагедия произошла в городе Лахор. Во время многочисленной демонстрации, проходившей рядом с Ассамблеей Пенджаба, в толпе демонстрантов взорвался террорист-смертник. Мощности взрывчатки хватило, что уничтожить ближайшие автомобили. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Джамаат уль-Ахрар».

Напомним, 27 марта 2016 года в Лахоре произошел теракт. В результате взрыва погибли 72 человека, более сотни получили ранения. Ответственность на себя также взяла «Джамаат уль-Ахрар». Группировка пригрозила премьеру Пакистана войной.