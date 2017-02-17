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17.02.17 / 20:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Костин спрогнозировал укрепление рубля на 10% в течение года

Национальную валюту он считает недооцененной

Андрей КостинБанк ВТБ считает, что текущий курс рубля недооценен и национальная валюта может укрепиться еще на 10% в течение 2017 года. Об этом в пятницу заявил глава банка Андрей Костин.

«Мы вообще считали, что рубль должен был бы укрепиться, в прогнозах наших аналитиков это было четко достаточно выражено, но это было до тех пор, пока не были объявлены меры правительства по покупке доллара», — пояснил Костин. Он добавил, что не знает, как будет реализована программа Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке, но выразил уверенность, что она поспособствует стабилизации курса.

Напомним, ранее в пятницу министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство оперативно отреагирует в случае дальнейшего укрепления национальной валюты. Он спрогнозировал скорое ослабление рубля и назвал текущий рост «краткосрочным».

По материалам: reuters.com
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