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17.02.17 / 12:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакия РПЦ «символом примирения народа»

Потому что в год столетия революции

Патриарх Кирилл Исаакий

Фото АБН

Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви «символом примирения народа». Об этом он заявил в пятницу.

Патриарх связал передачу собора церкви со столетием Октябрьской революции, которое отмечают в этом году. Также он отметил, что церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакиевского собора «остановило злые помыслы людей», создающих причину для «раздора».

Напомним, в январе в Смольном сообщили, что Исаакиевский собор передадут церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Ранее Смольный отказывал РПЦ в этой просьбе. Администрация Петербурга ссылалась на экономические соображения. Исаакиевский собор за счет билетов приносит в городскую казну порядка 700-800 млн рублей в год. РПЦ пообещала сделать вход бесплатным.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало возмущение среди городской общественности. В Петербурге уже прошли два митинга противников передачи Исаакия. В конце января на митинг на Марсовом поле пришли порядка 1 тыс. человек, в минувшие выходные к собору также вышли 1 тыс. человек.

По материалам: interfax.ru
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