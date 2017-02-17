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17.02.17 / 12:32 Новости / Россия и мир

«Почта России» намерена повысить тарифы на пересылку

Предприятие ориентируется на уровень инфляции

почта россии«Почта России»  намерена повысить тарифы на пересылку писем. Об этом сообщил в пятницу гендиректор предприятия Дмитрий Страшнов.

«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Мы ориентируемся на уровень инфляции», — рассказал он.

С 17 апреля прошлого года максимальная стоимость пересылки открытки по России составляет 14 рублей, при условии оплаты постовыми марками. Отправка простого письма стоит 19 рублей, заказного — 37 рублей, а письма с объявленной ценностью — 90 рублей. Добавим, ЦБ ожидает, что уровень инфляции в России в текущем году составит 4%.

По материалам: interfax.ru
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