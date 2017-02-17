СКППК потратит на уборку вагонов 16,72 млн рублей Исполнитель должен будет оказывать услуги по уборке с 1 апреля до 31 декабря

«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (СКППК) потратит 16,72 млн рублей на уборку вагонов в 2017 году. Информация об этом в пятницу была размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет оказывать услуги по уборке вагонов с 1 апреля по 31 декабря текущего года. Уборка осуществляется на станциях Лихая, Тихорецкая, Староминская, Ростов, Усть-Донецкая, Кущевка, Таганрог-2, Успенская, Глубокая, Краснодар, Сальск, Волгодонск, Куберле, Чертково, Морозовская, Минеральные Воды, Кавказская, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ, Прохладный, Махачкала, Хасав-Юрт, Буденовск, Палагиада, Невинномысск, Черкесск и Дербент.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта. Рассмотреть заявки планируется 16 марта.

Напомним, 15 февраля администрация Фрунзенского района Петербурга объявила госзакупку на поиск исполнителя для уборки улиц. Сумма контракта составила более 39,3 млн рублей. Иполнитель должен будет убрать более 2,181 млн кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта.