В Южной Корее допросили бывшего секретаря президента Якобы занимался коррупцией

Прокуратура Сеула допросила бывшего секретаря президента страны У Бен У. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в субботу.

Бывшего помощника президента обвиняют в превышении полномочий. Якобы он понижал в должности и увольнял мешавших подруге бывшей главы Южной Кореи Чхве Сун Силь людей.

На бывшего секретаря обратили внимание потому, что он был инициатором отставки президентского инспектора. Последний заметил необоснованную вовлеченность Чхве Сун Силь в дела государства. В конце прошлого года президенту Южной Кореи Пак Кын Хе был объявлен импичмент из-за скандала вокруг ее близкой подруги Чхве Сун Силь. Предполагается, что она принимала государственные решения, хотя не занимала никаких официальных постов.