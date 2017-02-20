В отеле «Англетер» в Петербурге покажут фильм о Борисе Немцове Показ пройдет 26 февраля

Документальный фильм Веры Кричевской «Слишком свободный человек» о политике Борисе Немцове покажут в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» в Петербурге. Мероприятие состоится 26 февраля в 19:00.

Фильм представят режиссер ленты и журналист Михаил Фишман. В его съемках приняли участие Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы, Михаил Фридман, Алексей Навальный, Евгений Киселев, Дмитрий Муратов, Илья Яшин и Михаил Ходорковский. «Слишком свободный человек» получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший документальный фильм 2016».

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецкому мосту в Москве 27 февраля 2015 года. В убийстве политика обвиняются Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Обвиняемые свою вину не признают. Ранее Европейский суд по правам человека обязал выплатить Губашевым 13 тыс. евро.