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20.02.17 / 20:08 Новости / Россия и мир

«Газпром» подписал контракт на прокладку второй нитки «Турецкого потока»

С компанией Allseas Group

"Газпром" Турцекий поток

Коллаж АБН

Компания «Газпром» подписала договор на прокладку второй нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом в компании рассказали в понедельник.

Контракт заключила входящая в «Газпром» South Stream Transport B.V. Исполнителем выступит Allseas Group. Документ одобрили в рамках опциона, который предусмотрен по контракту на укладку еще первой нитки газопровода.

Этот контракт заключили в прошлом году. Таким образом, Allseas Group будет строить и первую, и вторую нитку газопровода. Для строительства Allseas Group будет использовать судно Pioneering Spirit.

«Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Первая часть газопровода будет работать на рынок Турции, вторая – на Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд кубов энергоносителя в год.

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