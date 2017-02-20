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20.02.17 / 11:23 Новости / Политика / Россия и мир / Финансы

Медведев ввел персональную ответственность глав госорганов за финансовый контроль в ведомствах

Постановление вносит изменения в документ от 2005 года

дмитрий-медведевПремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее персональную ответственность руководителей федеральных органов исполнительной власти за осуществление внутреннего финансового контроля и аудита в ведомствах. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в понедельник.

Постановление правительства вносит изменения в типовой регламент внутренней организации государственных органов, который был утвержден 28 июля 2005 года. В соответствии с документом, руководитель федерального органа исполнительной власти несет персональную ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в ведомстве, которое он возглавляет.

Добавим, документ был подготовлен в рамках программы об управлении госфинансами. Программа призвана улучшить качество стратегического и бюджетного планирования, в частности, соблюдение фискальных правил об использовании нефтегазовых доходов. Также она направлена на повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

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