Медведев ввел персональную ответственность глав госорганов за финансовый контроль в ведомствах Постановление вносит изменения в документ от 2005 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее персональную ответственность руководителей федеральных органов исполнительной власти за осуществление внутреннего финансового контроля и аудита в ведомствах. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в понедельник.

Постановление правительства вносит изменения в типовой регламент внутренней организации государственных органов, который был утвержден 28 июля 2005 года. В соответствии с документом, руководитель федерального органа исполнительной власти несет персональную ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в ведомстве, которое он возглавляет.

Добавим, документ был подготовлен в рамках программы об управлении госфинансами. Программа призвана улучшить качество стратегического и бюджетного планирования, в частности, соблюдение фискальных правил об использовании нефтегазовых доходов. Также она направлена на повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.