В Японии появилось приложение с указанием случаев сексуальных преступлений С функцией вызова полиции

Японская полиция выпустила приложение, в котором отмечены районы, где совершались преступления сексуального характера. Об этом в понедельник сообщило издание The Asahi Shimbun.

Сервис получил название Mimamotchi.Программа стала первой в Японии, созданной для защиты женщин и детей от нападений на сексуальной почве.

Приложение работает как навигатор, одновременно подсвечивая красным цветом «опасные» районы. В приложении работает экстренная кнопка вызова полиции.Сервис работает только в префектуре Фукуока. Приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.