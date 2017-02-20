Все новости

20.02.17 / 16:54 Новости / Общество / Россия и мир

В Японии появилось приложение с указанием случаев сексуальных преступлений

С функцией вызова полиции

япония приложениеЯпонская полиция выпустила приложение, в котором отмечены районы, где совершались преступления сексуального характера. Об этом в понедельник сообщило издание The Asahi Shimbun.

Сервис получил название Mimamotchi.Программа стала первой в Японии, созданной для защиты женщин и детей от нападений на сексуальной почве.

Приложение работает как навигатор, одновременно подсвечивая красным цветом «опасные» районы. В приложении работает экстренная кнопка вызова полиции.Сервис работает только в префектуре Фукуока. Приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.

По материалам: asahi.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017