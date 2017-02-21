Медведев: План по импортозамещению ПО за 2016 год не выполнен в полном объеме На эти цели было направлено 4,5 млрд рублей

План по импортозамещению программного обеспечения в 2016 году не был выполнен в полном объеме. Такое заявление во вторник сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В 2016 году на закупку серверов, компьютеров, микрочипов и радиочастотных меток в общей сложности было использовано почти 4,5 млрд рублей из федерального бюджета», — отметил глава правительства. Он добавил, что в прошлом году был утвержден план закупок российской микроэлектроники, которую предполагается использовать для изготовления электронных документов.

Импортозамещения программного обеспечения в России началось в 2014 году, после того, как ряд стран Запада ввели санкции в отношении РФ. Минкомсвязи создало реестр российского ПО, которое рекомендуется использовать на госпредприятиях и в ведомствах. В ноябре 2015 года Медведев поручил госучреждениям закупать только российское ПО с начала 2016 года. Зарубежным софтом предполагалось разрешить пользоваться только в случае отсутствия отечественных аналогов.