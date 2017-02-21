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21.02.17 / 11:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ТРК «Лето» в Петербурге за 10 млрд рублей намерен купить «РосЕвроДевелопмент»

Девелопер выходит на рынок Петербурга

трк "лето"ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Петербурге за 10 млрд рублей намерена приобрести компания «РосЕвроДевелопмент». ФАС одобрила сделку еще на прошлой неделе, рассказал накануне «Деловой Петербург».

ФАС одобрила ходатайство «РосЕвроДевелопмента» 14 февраля. В компании сделку не прокомментировали, пишет «ДП». В «Галс Девелопмент» («дочка» ВТБ, контролирует «Лето») от комментариев также отказались.

ТРК «Лето» построен в 2011 году. Его общая площадь – 116 тыс. кв. м, торговая площадь – 76 тыс. кв. м. В 2015 году выручка «Галс-Инвест Девелопмент» составила 1,5 млрд рублей.

«РосЕвроДевелопмент» также работает под брендом MallTech. Это федеральный игрок рынка, он впервые выходит на рынок Петербурга.

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