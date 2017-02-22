Brent на бирже торгуется в минусе на 0,8% У отметки $56,2 за баррель

Нефть марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE в минусе на 0,8%. В среду по фиксингу на 12:30 баррель Brent стоит $56,2.

Нефть марки WTI стоит на то же время $54. Падение в цене для техасской нефти составляет 0,6%.

Аналитик Forex Club Валерий Полховский отметил, что цены на нефть в среду торгуются у годовых максимумов. Причиной тому стало высказывание генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в пользу продления соглашения о заморозке нефтедобычи. Это соглашение может убрать с рынка около 2 млн баррелей энергоносителя в сутки. Тогда до 2025 года темпы роста мирового спроса на нефть составят 1,3 млн баррелей в сутки.